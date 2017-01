Sports : Le Tréport, Touffreville-sur-Eu, Saint-Valéry-sur-Somme... Des courses par dizaine sur notre secteur

Que vous soyez amateur ou coureur expérimenté, les courses organisées sur notre secteur peuvent vous intéresser.

Il en existe plusieurs dizaines en 2017, que nous avons listé. Les plus réputées sont sans doute la course des Villes Soeurs (17 septembre) et la Transbaie (14 mai).

Retrouvez la liste complète des courses ainsi que les conseils de l’entraîneur de course hors stade Michel Ternisien du COB dans l’édition du vendredi 13 janvier de l’Informateur, ou dans sa version numérique.