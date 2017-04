Les éducateurs du Eu FC attachent autant d’importance aux règles de vie du quotidien

des jeunes stagiaires qu’au football. –

Ils étaient une cinquantaine lors des vacances de février, sur les installations du stade Henri Franchet mises à leur disposition pendant trois jours, à l’initiative du Eu Football Club, à partager ensemble leur passion du football. Venus du Tréport, de Saint-Valery-sur-Somme ou du Mesnil-Réaume, beaucoup avaient promis de se retrouver pour le stage de Pâques qui aura lieu les 10, 11 et 12 avril. Il concernera de nouveau les cinq catégories des U8-U9 à U16- U17, des jeunes nés entre 2000 et 2009, des prépoussins aux cadets. Avec des ateliers de travail par petits groupes, des jeux et des tournois, en alternance avec des exercices techniques.

Apprendre le fair-play

Les éducateurs ont donc reconduit l’opération, en mettant l’accent sur un programme centré sur les règles de jeu. À commencer par le fair-play, à entretenir sur et en dehors du terrain, avec le respect des acteurs du jeu, en valorisant les beaux gestes et les bonnes attitudes.

Culture foot

Elles concernent aussi l’arbitrage et la compréhension des sanctions. Des éléments qui conduisent à une culture foot pour une appréhension de la dimension collective de l’activité. Des dizaines de ballons joncheront la pelouse en permanence, mais pas que…

Trois autres thèmes seront abordés, comme la santé, l’engagement citoyen et l’environnement ! Pour une hygiène de vie saine et sportive et une sensibilisation aux risques de pratiques addictives.

Des messages importants pour les jeunes futurs citoyens de 8 à 17 ans, invités à accepter les différences. Le foot mène à tout ! Effectivement.

Renseignements pratiques : Stage du 10 au 12 avril. Lundi, mardi et mercredi de 9 h à 16 h 30. Participation : 20 euros, repas en commun Salle 2000 (à côté du Stade Franchet). Contact : Guillaume Gonel au 06 77 17 64 77.