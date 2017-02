Chaque année, la commune de Gamaches (Somme) organise deux grandes foires : celle du 1er mai, et celle d’automne.

À chaque fois, tout le centre-ville est fermé à la circulation, afin d’accueillir les stands des divers commerçants ambulants et les milliers de visiteurs qui s’y rendent. Et à compter de cette année 2017, les exposants, en plus de s’acquitter du montant de leur emplacement (calculé au mètre), devront payer plus cher pour pouvoir stationner leur véhicule derrière leur stand. Une option fixée à 4,50 euros le véhicule.

Cette décision fait suite à la révision des tarifs communaux par le conseil municipal, et a été prise à l’unanimité.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 21 février 2017.