Le vernissage d’une exposition a marqué l’ouverture du Printemps des Poètes 2017, à Criel-sur-Mer, près du Tréport, (Seine-Maritime).

Le grenier de la bibliothèque, au Manoir de Briançon, accueille les peintures de Marie Dief, plasticienne accomplie. Jack Guerrier, de Mers-les-Bains (Somme) témoigne :

« C’est une femme de conviction, d’engagements et de partage, professeur d’arts plastiques. Sa peinture témoigne des remous et tourments de la planète, sur terre et sur mer. Elle arpente chaque jour les plages à la recherche de fragments qu’elle intègre dans ses œuvres. Dans chaque peinture, elle installe une imagerie poétique ».

L’exposition est complétée des travaux réalisés lors d’ateliers créatifs, organisés pendant les vacances de février, grâce à Béatrice Charpentier. Mais également de reproductions de cartes postales de la collection de Jean Brunet, passionné par l’histoire de Criel-sur-Mer.

Pratique

L’exposition est ouverte jusqu’au 25 mars. Heures d’ouvertures : mardi, jeudi et vendredi 15h à 18h. Mercredi de 10h 12h et de 14h30 à 18h et samedi 14h à 17h.

