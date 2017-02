La scène est impressionnante : au pied des majestueuses falaises aultoises, un monticule de roches, de craie et de terre. Une soixantaine de mètres plus haut, le terrain de la propriété de Ludovic Debeurme atteste de l’ampleur de l’éboulement. Le jardin a été amputé de dix mètres de longueur sur quatre mètres de large. Une partie de la haie est en lévitation, une autre accrochée au barrage virevolte dans le vide, une dernière s’est écrasée soixante mètres plus bas.

Plusieurs mètres carrés de terrain envolés

Mais quand s’est produit l’éboulement de ce pan de falaise ? Probablement le week-end du 4 et 5 février. C’est en tout cas en début de semaine dernière que ce Parisien qui bénéficie d’une résidence secondaire au Bois de Cise a eu vent de l’information. Photos à l’appui, il est tombé des nues.

Julien Levasseur