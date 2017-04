Le conseil municipal a mis de côté 200 000 € l’année dernière pour compenser l’arrivée tardive de la part de la taxe

d’habitation reversée par la communauté de communes. –

« Si je maintiens les taux proposés par le ministère des finances, on ira très rapidement dans le mur », a annoncé Frédéric Delohen, maire, lors du conseil municipal qui s’est déroulé le 20 avril dernier, en présence de 8 conseillers, permettant ainsi d’atteindre le quorum. « Nous avons effectué une simulation des taux d’impôts et celle-ci préconise de baisser la taxe d’habitation de 14,73 à 6,57 % sans toucher au montant de la taxe foncière bâti et celui de la taxe sur le foncier non bâti. J’ai contacté le 19 avril dernier les finances pour leur demander s’il était possible de faire quelque chose, je propose d’augmenter la taxe d’habitation à 7,67 %, celle sur le foncier bâti à 10 % et celle sur le foncier non bâti à 25,69 % ».

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 25 avril 2017.