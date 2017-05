Le look d’hipster du propriétaire du magasin Soda de Mers-les-Bains, a tapé dans l’œil

« Pour vous, la France c’est quoi », interroge Jean-Luc Reichmann. « La France, c’est le village où je suis né, Saint-Quentin-Lamottre-Croix-au-Bailly, qui possède le nom le plus long de tous les villages français », répond avec le sourire Hervé Déplanque. La commune est décidément bien représentée dans l’émission de télévision diffusée sur TF1, les 12 coups de midi. Après la jeune croisienne Amélie Durand, c’est au tour d’Hervé Déplanque d’y prendre part.

Attaché à sa terre natale

Ce quarantenaire au look d’hipster a défendu ardemment les couleurs de son village natal, et plus largement de la Baie de Somme et de la région Hauts-de-France :

J’ai dit que c’était la plus belle région de France, sachant que Jean-Pierre Pernaut, présentateur du journal télévisé de TF1, en est le fer de lance.

Le monde du spectacle, Hervé Déplanque connaît. Il a officié une quinzaine d’années derrière les platines en discothèques avant de partir vers d’autres horizons professionnels (voir encart à gauche). Il manie l’art de faire le show et c’est aussi ce qui est demandé aux candidats des jeux télé. Mais comment a-t-il été retenu ? Petit retour en arrière…

