Dès lundi 15 mai 2017, Mers-les-Bains va de nouveau être mis en valeur à la télévision. Non pas pour ses villas de bord de mer ou ses falaises, mais cette fois pour son camping. « Nous avons participé avec ma fille Chloé à l’émission Bienvenue au Camping » annonce Denis Wadoux, responsable du camping Le Rompval. Le jeu télévisé sera diffusé sur TF1 du 15 au 19 mai. Il oppose quatre campings en France pendant une semaine, les propriétaires de l’un jugent les installations de l’autre et inversement, pour désigner un grand gagnant à la fin de l’émission. « C’était une très bonne expérience et cela va permettre de faire connaître notre camping » estime Denis Wadoux. « Le tournage était très prenant, avec des journées de 8 h jusqu’à 1 h du matin pendant deux semaines ».

« C’est notre image qui est en jeu »

L’émission a été réalisée il y a un an. Les caméras sont restées deux jours à Mers-les-Bains, au moment du week-end de l’Ascension. Denis et Chloé sont ensuite allés deux jours chez chacun de leurs concurrents, en Saône et Loire, dans le Gard et en Charente-Maritime. « La production de l’émission veut vraiment nous mettre en compétition. Mais nous sommes restés nous-mêmes, sans casser gratuitement les concurrents. Certes, il y a 3 000 € à gagner, mais c’est aussi notre image qui est en jeu et cela nous paraît plus important » détaille Denis, approuvé par sa fille.

Diffusion en publique

Les gérants du camping n’ont pas encore vu l’émission et s’ils savent qui l’a gagnée, ils n’ont pas le droit de le révéler. C’est avec une pointe d’appréhension qu’ils vont allumer leur poste tous les soirs à 18 h cette semaine, mais aussi avec une sérénité affichée : « Tout s’est bien passé, il n’y a donc pas de raison d’avoir peur ». Preuve en est : une diffusion en public de l’émission est prévue au camping.

Pratique

Bienvenue au Camping, du lundi 15 au vendredi 19 mai, à 18 h sur TF1. Les émissions sont ensuite visibles en ligne : http://bit.ly/2qdUD61





Des animations locales au camping

La production de Bienvenue au Camping a demandé aux candidats d’organiser des activités pendant le tournage de l’émission. « Ils nous ont fait des propositions mais à vrai dire, on trouvait que c’était un peu ringard » raconte Denis Weldoux, responsable du camping du Rompval et candidat de l’émission. « Nous avons donc imposé nos choix en nous tournant vers des structures locales ».

Bubble Bump, de Friville Escarbotin et l’Arena Kids d’Etalondes ont répondu favorablement à l’invitation du camping mersois. « Ils ont tous les deux amené leurs structures gracieusement » précise Denis Weldoux, reconnaissant envers les deux entreprises.

L’ après-midi, les candidats ont donc pu s’adonner aux joies du football dans de grandes bulles. « C’était un super moment de partage. Les candidats se sont bien amusés et nous aussi » se souvient Manon Gignon de Bubble Bump. Même satisfaction pour Delphine Voisin et Audrey Pequet de l’Arena Kids : « c’était un bon moyen de nous faire connaître et notamment notre service de location de structures ». Pour l’émission, l’entreprise d’Etalondes avait mis en place une structure gonflable sur l’eau, qu’elle propose désormais à la location.