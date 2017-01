La tempête du 12 janvier 2017 a apporté beaucoup de déchets sur la plage de Criel-sur-Mer (Seine-Maritime). Les élèves du CM1 de l’école du Tourmont ont aidé au nettoyage de la plage et de ses environs le vendredi 27 janvier après-midi. La récolte a été copieuse et cette activité leur a permis de travailler sur le tri des déchets et le respect de l’environnement.

