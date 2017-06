« Le 10 juin dernier, nous avons organisé une journée de découverte du tennis adapté à laquelle ont participé les membres du foyer de vie de Chépy », dévoile Christian Lorson, président du tennis-club de Chépy. « Cette année, neuf joueurs ont participé avec beaucoup de fierté. Je suis épaté à chaque fois car les personnes handicapées ressentent beaucoup de plaisir, jouent avec beaucoup de sérieux et sont très correctes. Chacun des participants est reparti avec une coupe ». Cette journée organisée à la manière d’un championnat a été remportée par Jacques David, âgé de 42 ans et dont le palmarès s’étoffe au fil des années : « J’ai remporté les championnats de France de tennis adapté en 2015 à Bagnoles-de-l’Orne. J’ai décroché la troisième place en 2016 à Mont-de-Marsan et je vais participer cette année au championnat de France qui se dérouleront le 1er et le 2 juillet prochain à Aix-en-Provence ».

