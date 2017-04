Cela devait être un lieu sécurisé et de loisirs pour les adolescents de la commune. Dix-huit mois après sa mise en service en novembre 2015, le terrain multisport de Gamaches (Somme) est en fait devenu le rendez-vous de jeunes délinquants bruyants et au manque de civisme décrié.

Et c’est un véritable problème pour l’ensemble des élus locaux, conscients de la situation. « Je connais les nuisances sonores générées par certains » admet le maire Daniel Destruel. Patrick Lenne, conseiller d’opposition et riverain du terrain en question, sur le site de l’ancien groupe scolaire Jean Jaurès, rue du Prieur, va plus loin et évoque « des problèmes de dégradations », précision faite que :

La plupart de ces jeunes ne sont pas Gamachois et plusieurs viennent avec des véhicules à moteur.

Le premier magistrat confirme d’ailleurs que « des adolescents de la commune aimeraient profiter du terrain multisport mais n’osent pas s’y rendre » en raison de ces problèmes.

La gendarmerie alertée

Pour mettre un terme à ces agissements, la municipalité a décidé de prévenir la gendarmerie. Pour autant, le calme n’est pas revenu. Il y a moins d’un mois, lors de la dernière réunion de conseil, le sujet a de nouveau été abordé. Les élus, qui craignent un accident, dénoncent :

Des gamins montent sur les toits, sur le chariot élévateur, sur le panier de basket…

