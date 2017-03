Au lendemain des élections européennes en 2014, la troupe Solilès a imaginé un spectacle avec les discours de Victor Hugo lorsqu’il était député, entre 1848 et 1851. Pour mettre au goût du jour la pensée de ce proeuropéen. Juste après l’attentat à Charlie Hebdo en janvier 2015, Yann Palheire et Willy Michardière décident de lancer le spectacle qui a désormais fait son bout de chemin : Actes et paroles. Il revient les 4 et 5 mars au sein de l’ancien tribunal de Saint-Valery-sur-Somme.

Chansons du XIXe siècle

« Le spectacle aborde différents sujets : tout un panel de textes où l’actualité trouve un écho, un texte sur la misère, sur la paix, la peine de mort, le plus connu, ou encore sur l’instruction des arts et des textes sur les femmes, détaille Yann Palheire. Nous sommes deux sur scène. Je dis les discours et Willy Michardière m’accompagne avec des chansons réalistes et poétiques du XIXe siècle, choisie en écho aux textes. »

Les dicours de Victor Hugo au sein de l’arène de l’Assemblée nationale ne sont pas très connus malgré leur grand nombre. « Il était un peu boudé par les autres députés, c’était un poète au milieu des politiciens, mais c’est une période où il a beaucoup écrit. Il était souvent invité à des congrès et à des réunions littéraires. »

Spectacle aux échos différents

Sur scène, les deux compagnons créent un spectacle qui résonne différemment selon l’actualité. « Nous sommes passés en Charente, au Tréport il y a un mois ou dans l’Oise et à chaque fois, le cursus se déplace, le débat bouge. La dernière fois, nous avons organisé un temps de discussion à la fin et le dialogue a porté sur l’accueil des migrants. » Cette fois, deux ans après, la troupe Solilès retrouve le Tribunal, mais le débat n’est pas encore écrit.

Arzhêliz Diard

Samedi 4, 20 h 30, et dimanche 5 mars, 16 h, à l’ancien tribunal de commerce, place des Pilotes à Saint-Valery-sur-Somme. Tarifs : 8 et 10 euros. Réservation : 06 32 60 16 59 ou ici.