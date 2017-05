Trois cents élèves des écoles de la communauté de communes du Vimeu ont participé à chacune des deux séances du spectacle « Tic-Tac Hop », le matin et l’après-midi du 15 mai dernier interprété par Michaël Guerin (directeur de l’équipe administrative de Cirqu’onflexe) et Ludovic Brunel et Sébastien Bauquet (artistes intervenants de l’école).

Le soir-même, l’équipe a présenté à une trentaine de spectateurs la pièce « En valoch’ toutes », mise en scène par David Beaucousin. Un spectacle acheté par la communauté de communes du Vimeu au pôle diffusion de Cirqu’onflexe. Le portrait d’une jeune femme blonde en tenue coquine d’infirmière, signalant à l’assistance qu’elle se trouve dans le « Cabinet du docteur Pamela Cruz », est disposé bien en évidence parmi des montagnes de valises… Une chaussure en cuir rouge vif dépasse alors du paravent, préfigure l’arrivée de Ramon Lacheminée (interprété par Ludovic Brunel) apparaissant ensuite sur scène en cherchant parmi le décor en appelant avec l’intention de faire la cour à la charmante doctoresse… Avant de se retourner puis de se figer de stupeur et de ne plus savoir où se mettre en découvrant les spectateurs rendus hilares par l’effet de surprise.

Après des mimiques pour signaler l’inconfort de la situation, le don Juan regarde médusé un personnage vêtu d’un bermuda et d’une chemise fleuris recouverts par une veste de costume tituber pour atteindre l’autre bout de la scène. Bob Bobo, « explicateur » joué par Sébastien Bauquet, vient consulter car il a perdu le sens des mots… Ses attitudes et expressions rappelant furieusement le personnage de Jacques Villeret dans le « dîner de Cons » provoquent des fous rires immédiats dans l’assistance.

La poésie des situations

Et pourtant… L’arrivée du Docteur Jacky (Michaël Guerin), remplaçant temporaire de sa séduisante consœur, révélera au fil du spectacle de 50 minutes, la véritable nature bienveillante de personnages jouant au final un rôle sans s’en rendre compte… Le docteur Jacky, « réparateur de valises », interpellera des membres du public pris au hasard pour leur révéler ce qu’ils avaient perdu (la jeunesse, les rêves ou encore leur lumière) et va les aider à le retrouver en mettant à contribution les deux autres personnages dans des numéros de jonglage, d’équilibre, des dialogues ciselés… Le tout avec une poésie dans les situations permettant à chacun de découvrir la nature des personnages et devenir sans s’en apercevoir partie intégrante d’un spectacle qui fait rire et soigne l’âme avec des moments de bienveillance où chacun découvre l’autre, apprend à surmonter et à composer avec ses fragilités pour suivre sa propre voie…

« Pour ces trois spectacles, le metteur en scène nous a demandé de jouer en donnant quelque chose aux spectateurs », explique Michaël Guerin. L’interaction avec les comédien a constitué la dynamique du spectacle qui a rencontré un grand succès auprès du public semblant ainsi avoir vécu et partagé une expérience et non pas avoir été un « simple spectateur ». « On en sort vidé mais heureux d’avoir autant donné aux spectateurs », conclut Michaël Guerin.

Samuel Laporte