« On a fait une très bonne saison 2016. Une centaine des spectateurs en moyenne sont venus voir nos spectacles », se réjouit le président de la troupe de théâtre amateur l’Avenir croisien, Guy Molay. C’est donc avec impatience que la compagnie repart pour une énième saison.

Dans ses rangs, trois nouveaux visages qui souhaitent monter sur scène : Maryline, Frédérique et Jacques. Les spectateurs retrouveront aussi Ghislain, Danièle, Gabrielle, Guy, Martie-Thérèse et Irène. Dans l’ombre Jean-Louis s’occupera de la technique.

Une comédie de Boulevard

Pour réitérer le succès de l’année dernière, une pièce de Francis Joffo intitulée Rien ne va plus, a été choisie. L’Avenir croisien conserve son fil conducteur en mettant en scène une comédie de Boulevard :

On veut faire rire le public avec cet auteur qui met les hommes dans des situations difficiles. Cela entraîne de nombreux quiproquos.

Le scénario est le suivant : Alain et Dominique, frère et sœur, vivent ensemble et font croire à tous qu’ils sont mariés afin de pouvoir vivre leur vie amoureuse respective sans craindre le moindre attachement. Mais quand l’amour, le vrai débarque, la donne change.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 24 janvier 2017.

Julien Levasseur