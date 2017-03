Il ne fait que sourire Louis. Dans ses yeux, on imagine déjà le passage du col du Grand Colombier dans les Alpes. À seulement 15 ans, il vient d’être sélectionné pour participer au Tour de France des jeunes. Il est l’un des seuls à ne pas habiter Abbeville parmi les 17 adolescents de l’aventure.

Dans un club depuis trois ans

Le vélo pour cet Oisemontais c’est une passion héritée de son grand-père. « Je pratique depuis trois ans en club, mon grand-père en fait. Il m’a donné l’envie. Après tout le monde a suivi : mon père, le petit frère et ma sœur aimeraient aussi, mais elle est trop jeune, elle n’a que huit ans. » Son club, c’est le Vélo 80, le Vélo club Ponthieu Vimeu (VCPV) à Abbeville. « Avant, j’étais à Oisemont, mais j’étais le seul jeune, difficile de m’adapter. » Depuis qu’il est au lycée à Abbeville, c’est plus simple. Il peut s’entraîner le mercredi, le samedi et le dimanche matin. Les compétitions sont le dimanche après-midi.

Arzhêliz Diard

› Le portrait complet à retrouver dans L’Éclaireur du mardi 7 mars.

Le Tour de France des jeunes en 3 points

Quand ? Du samedi 1er au jeudi 20 juillet.

Nombre d’étapes ? 15 étapes.

Nombre de kilomètres ? 1171 km.