« C’est un endroit un peu oublié qui a gardé toutes ses qualités de station balnéaire d’époque. Sa situation géographique est extraordinaire ». Christian Potgiesser, enseignant de l’Architectural Association (AA) de Londres et de l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine, est tombé sous le charme d’Ault. Visiteur occasionnel du village, il a pris l’habitude de faire travailler ses étudiants dessus.

Tourisme à petite échelle

C’est dans ce cadre qu’une quinzaine d’apprentis architectes du monde entier ont débarqué à Ault pour potasser autour du tourisme à petite échelle, communément appelé le nano-tourisme. « C’est la recherche du tourisme qui ne serait pas parachuté du haut vers le bas », précise le professeur. Ce stage qui s’est déroulé du 28 avril au 12 mai, a été réalisé par la prestigieuse AA de Londres. « Nous avons pour certains obtenu des bourses afin de financer ce projet », explique Mathilde Redouté, l’une des étudiantes.

La population associée à la réflexion

Encadrés par Christian Pottgeisser et Aljosa Dekleva, les élèves ont construit une réflexion sur le tourisme spécifique à cette commune. Pour ce faire, ils n’ont pas hésité à associer les habitants, les mieux placés pour évoquer leurs expériences, vécu et ressenti. Le sculpteur, Yael Shepard, qui travaille la craie a d’ailleurs beaucoup échangé avec les jeunes. L’association Longe c’Ault a également apporté son concours, tout comme le Lycée du Vimeu et Céline Delahaye de l’office de tourisme destination Le Tréport-Mers. Nature et culture se sont entremêlés pour imaginer le futur d’Ault :

De ces expériences hétéroclites, nous avons tiré une analyse commune à la baignade et au fait de se changer. Nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devions créer une installation relative à la plage d‘Ault, et à la baignade, afin d‘aider les touristes de passage, les habitants et associations à pratiquer leur autre espace public : la plage.

Dispositif de baignade

Voilà pour la théorie mais ils sont passés également à la pratique avec l’élaboration provisoire d’un dispositif de baignade s’étalant sur les 200 mètres de plage pour amener du confort aux Aultois. Des meubles appartenants aux habitants, achetés au vide-greniers, ont été utilisés et placés de façon spécifique le long du chemin de baignade. Mathilde Redouté conclut :

Beaucoup de passants sont venus nous interroger sur notre démarche, mais tous la trouvaient logique. Ce n‘est bien sûr qu‘une première réflexion un peu provocante dans le but de faire réfléchir sur ce que pourrait être un système de baignade à Ault en 2017.

« Permettre d’animer le village »

La municipalité aultoise porte un regard attentif sur le travail des étudiants, elle a d’ailleurs mis à disposition la salle de la base nautique et a tenu à offrir des livres sur Ault au moment de leur départ. « J’attends les résultats de leurs travaux, qui ne devront pas tarder. Dans tous les cas, c’est très bien qu’Ault attire des étudiants en architecture du monde entier. Leurs idées peuvent contribuer à animer notre village et déboucher sur des choses intéressantes. Et puis, ils doivent revenir », se réjouit le maire, Marthe Sueur.

Julien Levasseur