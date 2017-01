Pour sa 11e édition, le tournoi de badminton Charlotte Robin continue sa progression. « Nous avons enregistré 130 inscriptions, ce qui est le maximum que la salle peut accueillir » se réjouissent Eric Villard, président de l’Eu badminton club (EBC) et Pascal Roy, actif dans l’organisation du tournoi.

Gage de reconnaissance, le tournoi eudois est cette année homologué Promobad par la fédération nationale de badminton. « Le tournoi devient officiel cette année et c’est le premier de Normandie. C’est une très bonne nouvelle » expliquent les organisateurs. Chaleureux et amical, le tournoi séduit les badistes de toute la région et d’ailleurs. Entre les proches de Charlotte Robin qui participent en souvenir de leur amie, décédée alors qu’elle se rendait à son entraînement, ceux qui viennent pour la compétition et d’autres pour la bonne ambiance, le tournoi a la particularité de rassembler des joueurs aux profils très divers.

Trois poules sont constituées : celle des compétiteurs, licenciés de badminton ou d’autres sports, celle des non-compétiteurs et celle des proches de Charlotte Robin et des jeunes.

Les parties s’enchaînent toute la journée : de quoi offrir du beau spectacle pour le public. Les plus belles parties auront lieu en fin de journée, avec les demi-finales du tournoi qui devraient avoir lieu vers 16 h.

Pratique : Le tournoi se déroule au gymnase municipal de Eu, dimanche 22 janvier de 9 h à 17 h, suivi d’un pot et de la remise des récompenses.