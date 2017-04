Le Photo Club Eudois est heureux de vous présenter son exposition « Tous à poil » qui se tiendra aux anciennes selleries de Eu, place Saint-Laurent O’Toole. Les photographes présenteront leurs œuvres, chacun selon sa sensibilité. Les organisateurs expliquent :

« Il y a 27 photographes dans le club. L’expo Tous à poil présentera différentes photos comme des nus, des photos animalière… Mais il y aura aussi des photos dites hors thèmes ou thèmes libre ».

Rendez-vous les week-ends des 22 et 23 avril 2017 et des 29 et 30 avril de 14h à 18h. Entrée libre. aux anciennes selleries de Eu, place Saint-Laurent O’Toole