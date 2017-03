« 2016 a été une année dynamique dans tous les sens du terme ». C’est ainsi que Michel Barbier, président de l’école municipale de musique (EMM) eudoise a dressé le bilan de l’année écoulée, lors de la récente assemblée générale de la structure. Il évoque ainsi « les efforts et la force déployés pour enseigner et apprendre la musique ; la programmation musicale, diverse et variée ; le mouvement dans la cité, en développant de nombreux partenariats ». À ce titre, on peut noter

les concerts au Champ de Mars,

à l’EHPAD,

au Murmure du Son (et les ateliers jeunes organisés lors du festival)

et les auditions au Centre des Fontaines.

Sans oublier les nouvelles coopérations de 2017 :

le concert à la Fête de la Petite Enfance de la Com de Com,

lors du marché de Noël municipal,

et la participation d’une professeur et quelques élèves à un spectacle du Théâtre du Château.

« Cela persistera, nous l’espérons ».

« 2017, année de labeur »

2017 s’annonce comme

« une année de labeur pour poursuivre dans de bonnes conditions notre mission d’éducation musicale populaire et culturelle, ce en discutant de façon constructive avec nos financeurs ».

Grâce à la centaine d’élèves enregistrée, l’EMM a atteint l’objectif fixé par la municipalité. « Nous allons renégocier avec elle la convention qui nous lie ». La mairie est en effet un soutien important : elle met gracieusement les locaux à disposition, et sa participation financière permet de couvrir le coût de la masse salariale.

Le conseil départemental aide aussi au fonctionnement, « sous réserve du respect des objectifs définis dans une convention ». Convention qui vient d’être signée, en lien avec le projet d’établissement nouvellement établi pour 2017-2022. « Ce qui importe, c’est de former des musiciens amateurs qui savent s’adapter à tout type de musique » précise le directeur de l’EMM, Régis Delcroix. Avant de continuer

« on y a prévu l’organisation des études par cycles ; le développement de la structure en termes de locaux, de tarifs, de gestion ; et l’élargissement de nos missions ».

Les tarifs ont justement été revus pour la rentrée 2017, avec une différenciation entre les adultes et les enfants, et les Eudois et non-Eudois.

Grand projet de l’année, le changement des auditions de fin d’année. Cette fois, exit le « défilé cloisonné d’instrumentistes », bonjour le conte musical. « Les Pirates dans le cartable » réuniront tout le monde, les professeurs, les élèves, l’orchestre junior, et même les associations de la ville.

« Le projet est en cours de cheminement. Il coûtera environ 6 300 €. Nous avons déjà eu le soutien du Crédit Agricole pour l’achat de la partition ».

Le bureau, réélu au complet, œuvre aussi pour des projets dans le cadre du jumelage Eu-Haan.