Il aura fallu à peine plus d’un mois pour que les 6 500 places disponibles pour participer à la Transbaie en Picardie se vendent ! Ouvertes le 18 janvier dernier, les inscriptions pour l’édition 2017 sont closes depuis ce 27 février à 15 h.

200 places en deux jours !

Dès le lancement des inscriptions en ligne, le site de l’organisation a été victime de son succès et momentanément indisponible. Pour autant, les amateurs de course ne se sont pas découragés et ont démontré toute leur endurance. Et dès le déblocage de la plateforme en ligne, les inscriptions ont repris de plus belle ! La dernière ligne droite s’est jouée ce week-end : les 200 places encore disponibles samedi 25 février sont toutes parties en l’espace de deux jours !

Rappelons que le nombre de participants est limité à 6 500 pour des raisons de sécurité.

Rendez-vous le 14 mai 2017

Pour les retardataires, il vous faudra maintenant patienter jusqu’à l’édition 2018. En attendant, vous pouvez toujours vous joindre aux milliers de spectateurs présents chaque année sur les deux rives de la Baie de Somme, à Saint-Valery-sur-Somme, ville départ et arrivée, et au Crotoy, ville étape.

La Transbaie en Picardie

> 29e édition au départ de Saint-Valery-sur-Somme, dimanche 14 mai 2017 à 9 h 45.

> Parcours de 17 km.