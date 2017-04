La galère sans les cars SNCF dans le Vimeu

Dans les rues de Chepy, les cars SNCF en direction d’Abbeville ou du Tréport, financés par la Région, ne s’arrêtent plus. Ils traversent la commune mais ne marquent plus de stop. Ni ici, ni à Meneslies, Miannay, Mers-les-Bains et Yzengremer. La faute au manque de fréquentation (lire en encadré). À Chepy, il y a la gare d’où partent les ter, deux le matin et deux le soir. Mais entre ces intervalles, aucun moyen de se rendre à Abbeville.

« Du monde au bus de 10 h 12 »

Marion Genin a 21 ans, elle est inscrite à la fac d’Amiens en troisième année de licence de communication et médias. Elle prenait le bus jusqu’à Abbeville puis un train pour atteindre la capitale picarde. Lorsque les dessertes de bus ont été supprimées du jour au lendemain le 11 décembre, elle a dû se rabattre sur le train… « Le ter est devenu obligatoire pour me rendre à la fac et les journées sont devenues plus longues, je reste travailler à la fac en attendant ». Même si son premier cours est à 14 h, elle doit prendre le train de 7 h 04 ou de 8 h 09. Alors qu’elle se souvient « qu’il y avait toujours du monde à attendre le bus de 10 h 12 le matin ».

De nouveaux comptages ?



Du côté de la région Hauts-de-France, en charge des transports publics, la justification de la suppression est toute trouvée. « Nous l’avons décidé en décembre 2016 car cette ligne a pour particularité d’avoir une fréquentation faible, explique-t-on. À Miannay, par exemple, lorsque nous avons fait des comptages, il y avait zéro usager sur la journée. L’objectif de la Région, c’est d’améliorer le temps de parcours des cars entre le Vimeu Industriel et Abbeville. » Après calcul, 100 voyageurs naviguent entre Le Tréport et Abbeville chaque jours, train et bus confondus.

Depuis la suppression, la Région assure n’avoir reçu aucun courrier d’élu se plaignant de la situation. « Sinon on en aurait pris connaissance. » Mais, une lettre a été envoyée par Gérald Darmanin, vice-président du conseil régional des Hauts-de-France et délégué aux transports, au Comité de sauvegarde et de développement des lignes ferroviaires du Tréport – Mers-les-Bains. À l’intérieur, l’explication du faible taux de fréquentation pour justifier la suppression. Bernard Leroy, secrétaire du comité, le confirme. Il a bien reçu un courrier expliquant que « ces suppressions permettaient de gagner 10 minutes sur le trajet ».

La Région travaille avec la SNCF. Elle se dit prête à « rajouter les arrêts prochainement » et compte sur la réactivité de l’entreprise ferroviaire. Côté SNCF, on « attend une confirmation du Conseil régional. Ces arrêts sont facultatifs sur la ligne », explique Patrick Fauqueux, chargé de communication.

De nouveaux comptages vont être effectués dans les jours qui viennent. Les voyageurs se verront demander leur destination finale. Si Chepy, Miannay, Valine, Meneslies, Mers-les-Bains ou Yzengremer reviennent souvent dans la liste, la machine pourrait faire marche arrière.

Arzhêliz Diard

> Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Éclaireur du mardi 4 avril.