Face aux griffes d’une large pelleteuse ce lundi 20 mars, les quelques murs roses, vestiges du petit hôtel Trianon détruit par les flammes en 2007 (voir encadré) ne font pas le poids. En quelques heures, il ne reste plus que quelques gravats de ce bâtiment, laissé à l’abandon depuis plusieurs années au bord de la falaise.

Un hôtel est toujours envisagé

Rencontré sur place, le propriétaire du terrain explique envisager la construction d’un hôtel à cet endroit, mais n’a pas encore de projet concret en tête. Pas de date de travaux ni de projection, donc, mais l’arrivée d’engins de chantier sur cette parcelle est une avancée pour un projet qui végétait depuis de longs mois. « Ici prochainement ouverture d’un hôtel de 29 chambres avec vue sur mer » pouvaient simplement lire les promeneurs en passant à proximité de la façade délabrée du bâtiment.

Voir un hôtel investir le haut du Tréport aurait l’avantage de cacher ce qui était en train de devenir une friche rongée par les mauvaises herbes, du plus mauvais effet dans un endroit très fréquenté par les touristes. Nul doute qu’il raviverait aussi de bons souvenirs aux habitants, qui ont été nombreux à fréquenter l’hôtel bar restaurant avant sa destruction il y a 10 ans.

Une destruction très lente

Si la destruction du bâtiment est effective depuis cette semaine, elle avait en réalité débuté il y a 10 ans.

En avril 2007, un incendie criminel ravage le Petit Trianon. Le propriétaire de l’établissement et deux clients parviennent à rapidement évacuer les lieux, mais « une trentaine d’hommes ont été mobilisés pour cette opération et il aura fallu plus d’une heure de lutte acharnée pour maîtriser les flammes » relatait notre journal à l’époque.

En janvier 2014, des engins de chantier s’attaquent aux restes de la toiture du bâtiment, laissé en l’état pendant sept années, à côté de la gare haute du funiculaire. Le terrain doit à terme accueillir un hôtel de 29 chambres. Mais la destruction en reste là et les quatre murs extérieurs du rez-de-chaussée restent en place, des planches sont simplement installées devant les entrées du bâtiment pour en empêcher l’accès.

Même sort pour la Capitainerie du port

Dans le port du Tréport, la destruction de la Capitainerie a offert le même spectacle que sur la falaise. Jeudi matin, il ne restait plus rien du bâtiment, détruit car présentant des fragilités par endroits.

Plus d’informations sur cette destruction dans l’édition du 31 mars de l’Informateur.