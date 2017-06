Alors que la fin de l’année approche, les élèves de 3e préparent le brevet des collèges qui débute à la fin du mois, tout en pensant à leur projet pour la rentrée prochaine. Dans trois classes de 3e sur 4 au collège Rachel Salmona du Tréport, les élèves doivent composer avec une complication concernant l’apprentissage de l’anglais : leur professeure, absente depuis le 15 mars, n’a toujours pas été remplacée.

Une situation que déplore le principal du collège Erik Deneu : « Cela fait trois mois que les élèves de 3e n’ont plus de cours d’anglais. Les parents ont écrit une lettre au rectorat pour le signaler. Il leur a été répondu qu’elle serait remplacée en mai ». Pourtant en ce mois de juin, le chef d’établissement ne peut que constater l’absence de remplaçant. Si cette matière n’est pas présentée au brevet des collèges, elle est un pan important de l’apprentissage dans le secondaire, notamment pour les élèves qui iront en seconde générale.

Une absence prévue depuis longtemps

L’absence de cette professeure tréportaise était prévue depuis longtemps, puisqu’elle est actuellement en congé maternité et que celui-ci débutait a une date bien connue par le rectorat. « Nous avons essayé de trouver un remplaçant en interne, mais c’est difficile. Nous avons eu deux réponses de personnes intéressées, mais ça n’a finalement rien donné » détaille le principal. Pour trouver un professeur, la direction a déposé des annonces auprès de Pôle emploi et même sur Le bon coin.

Au rectorat de Rouen, Pauline Baudin, qui est chargée des langues dans la gestion des remplacements, est consciente de cette situation : « Nous avons essayé de trouver quelqu’un, mais il n’y a pas assez de remplaçants. Nous étudions toutes les candidatures, mais pour l’instant ça n’a pas été possible pour les personnes que nous avons trouvées ».

Des remplaçants en CDD

Elle explique que ce cas n’est pas spécifique à l’anglais, ni au secteur géographique du Tréport. Mais même si la situation semble être généralisée, le rectorat n’a pas d’autres solutions que d’espérer trouver un professeur contractuel prêt à travailler dans cette ville et à cette période.

« Ces classes risquent de ne pas avoir de remplaçant avant la fin de l’année. En cette période, il y a notamment des absences qui sont prolongées, c’est donc difficile de trouver de nouveaux remplaçants » prévient Pauline Baudin.

Après trois mois sans cours d’anglais, les futurs élèves de seconde n’ont plus qu’à compter sur la présence des nombreux touristes anglophone dans la cité portuaire pour parfaire leur apprentissage de la langue au cours de l’été.

Le difficile recrutement des professeurs vacataires

Dans toute la France, les académies ont recours à des professeurs contractuels pour assurer les remplacements des enseignants absents (en congé maternité ou maladie par exemple). Ces vacataires, qui n’ont pas le concours d’enseignant, sont recrutés en CDD. Ces contrats durent parfois l’année scolaire entière et sont reconductibles.

Sur le site internet de l’Académie de Rouen, une annonce explique que les enseignants contractuels doivent avoir un BTS, DUT ou une Licence.

Environ 7% des enseignants de collège seraient contractuels selon le site vocationenseignant.fr.