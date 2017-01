Une farce populaire, une comédie-ballet commandée par Louis XIV lui même et un enchantement poétique… Jeudi 5 janvier, le Théâtre du Château de la ville d’Eu (Seine-Maritime)accueille la compagnie L’Attrape Théâtre, en co-production avec le Théâtre des Charmes, pour sa pièce « Les trois Molière ». Elle regroupe trois pièces courtes de Molière, à savoir Le mariage forcé, Le Sicilien ou l’amour peintre, et La jalousie du barbouillé.

Trois pièces en une

En représentant ensemble et en une seule histoire ces trois pièces, le metteur en scène Christophe Thiry a choisi de nous parler d’amour et de mariage, et de nous amuser autant que Molière savait le faire avec les paysans comme avec les rois ! Reprenant la tradition du théâtre de tréteaux, vêtus de costumes XVIIe simples mais crédibles, les comédiens cabriolent dans un ingénieux décor composé d’échelles aux multiples usages, retrouvent l’esprit des saltimbanques de jadis et de demain. Un spectacle festif et alerte !

Après la représentation, possibilité de partager un « champagne gourmand » à l’occasion du nouvel an pour 6 euros (sur réservation).

Pratique

« Les trois Molière », par la compagnie L’Attrape Théâtre, en co-production avec le Théâtre des Charmes, jeudi 5 janvier à 20 h au Théâtre du Château de la ville d’Eu, ouverture de la billetterie à 19 h. Spectacle tout public dès 8 ans. Tarifs : 10 à 20 €. Informations et réservations par mail à contact@theatreduchateau.fr ou au 02 35 50 20 97.