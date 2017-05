Du mercredi 10 au samedi 13 mai 2017, la Ville d’Eu a prévu un programme sur le thème de la solidarité, du respect, de l’éco-citoyenneté et de la liberté. Débats, stands d’informations, expositions, ateliers, opération nettoyage… Le programme est varié.

Respect des valeurs. La gendarmerie du Tréport tiendra un stand d’informations sur les stupéfiants, les réseaux sociaux et Internet. Un film sera projeté, une exposition sur les instutions françaises pourra être visitée ainsi qu’une autre sur le droit de vote des femmes. Une conférence à destination des seniors sur les réflexes à adopter pour éviter les cambriolages est organisée le jeudi 11 mai à 15h .

L’alimentation, le respect et l’environnement. L’association des Jardins de la Bresle présentera ses actions. Deux ateliers : le premier pour apprendre à mieux manger sans dépenser plus et le second pour apprendre à jardiner autrement, animés par l’Ancrage et l’Établissement public territorial du bassin de la Bresle. La Hêtraie interviendra également pour présenter une ruchette (voir ci dessous). La ludothèque apportera des jeux sur l’alimentation et le partage mercredi 10 mai. Samedi 13 mai, une opération “nettoyage” est initiée par Elise Alexandre, élève de 10 ans en classe de CM2 à l’école Brocéliande. Rendez-vous dans la cour du Château à 10 h.

La santé. Une fresque sur les comportements à risque sera accrochée Six saynètes serviront de support pour provoquer des mini-débats sur la violence, la consommation de produits illicites, l’addiction aux écrans. Deux conférences sont organisées : samedi 13 mai à 15 h sur les conduites à risque et à 16 h 45 sur la solidarité. David Videcoq, responsable jeunesse du Centre Pastel, proposera un zoom sur le service civique.

Éco-citoyenneté à la maison. Nouvelles énergies, économie de l’eau, isolation des logements… Plusieurs thèmes seront expliqués par Info Energie et INHARI, association chargée d’améliorer l’habitat (à découvrir en en page 12 de l’Informateur disponible ici).

Gestion des déchets. La Communauté de communes des Villes Soeurs sera présente pour répondre aux questions des habitants sur la valorisation des déchets. Le centre social Pastel apportera des sculptures réalisées à partir de déchets ramassés sur la plage par des adolescents.

Redonner une seconde vie aux objets. La Recyclerie du Vimeu et Emmaüs tiendront des stands pour apprendre à mieux consommer.

Forum citoyen aux anciennes selleries du Château d’Eu. Horaires d’ouverture : mercredi 10 et samedi 13 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi 11 et vendredi 12 mai de 14 h à 18 h. Renseignements : ici ou sur la page Facebook.