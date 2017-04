Le spectacle promet d’être total, ce week-end au Tréport. Jet-ski, moto, quad, show aérien… après un an de préparation, l’équipe organisatrice du Jet événement est prête à accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Si la base du rassemblement reste le jet-ski, l’AS Tréport Sun jet passion veut élargir les prestations : « Le Jet événement est le plus grand rassemblement de show jet-ski en Europe et nous voulons aussi en faire un spectacle de sports extrêmes » explique le président Jérôme Clément, qui travaille d’arrache pied sur cette troisième édition du Jet événement avec les autres membres de l’association. « Nous sommes contents parce qu’il y a de plus en plus de pilotes engagés, environ 70 cette année. Et nous avons de plus en plus de partenaires, ils sont 46 en 2017, c’est très bon signe ».

Un rendez-vous incontournable

Ces nouveaux soutiens permettent à l’équipe organisatrice d’offrir encore plus de spectacle au public. « Il y aura quatre démonstrations de flyboard* et quatre shows moto, contre deux l’an dernier » se réjouit Jérôme Clément. Jamais à cours d’idée, l’organisateur annonce aussi des surprises : « Nous prévoyions une nouveauté par an, il y en aura en fait trois en 2017 » sourit-il. Ainsi, Rémi Roux, pilote de quad qui détient plusieurs records du monde dans sa discipline a répondu présent, tout comme Max Delcourt et Fabien Castermant qui feront des démonstrations de paramoteur*. Pour la troisième, cela se passera du côté des hautes falaises.

Dans le monde du jet-ski, Le Tréport fait maintenant partie des grands rendez-vous : « C’est la première date officielle de l’année. Il y aura des pilotes français, anglais, polonais, belges, irlandais et sénégalais ».

Des spectacles accessibles à tous

Certains pilotes chevronnés, qui ne participent plus aux compétitions, viennent à ce rassemblement qui est un spectacle sans enjeu sportif. « Nous attirons plus de monde qu’à certaines manches de la Coupe du monde, parce que nous proposons des animations pour tous les publics. Quelqu’un qui aime la moto, par exemple, viendra voir les démonstrations de Big Jim et découvrira en même temps le jet-ski. Il y a aussi des choses pour les enfants, avec notamment un mini-circuit de quad qui a beaucoup plu en 2016 » détaille Jérôme Clément. De quoi ravir les spécialistes comme les novices, qui apprendront à découvrir cette discipline, ses figures et son jargon en discutant avec les pilotes, toujours très accessibles, ou en écoutant les sessions commentées par un speaker.

Pour les pilotes, chaque journée commence à 9 h avec inscriptions et contrôles des machines.

Vendredi 7 avril

De 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h, navigation des pilotes. Les meilleurs sont attendus vers 15 h 30.

18 h. Démonstration paramoteur* par Max Delcourt et Fabien Castermant.

Samedi 8 avril

De 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h 30, navigation des pilotes. Les meilleurs sont attendus vers 10 h 30, 14 h 45 et 16 h.

11 h. Show quad par Rémi Roux.

11 h 30. Show stunt moto par Big Jim et Niko Stunt.

14 h 45. Show flyboard* par Romain Stampers.

15 h 30. Show stunt moto.

17 h. Show quad.

Dimanche 9 avril

De 10 h à 12 h, puis de 14 h à 16 h, navigation des pilotes. Les meilleurs sont attendus vers 10 h 30 et 14 h 45.

11 h. Show quad.

10 h 30. Show flyboard.

11 h 30. Show moto.

14 h 45. Show flyboard.

15 h 30. Show quad.

16 h 15. Show moto et démonstration paramoteur.

Les spectacles sur l’eau ont lieu entre la falaise et le phare, ceux sur route sont proposés en face du casino Joa.

Tout le week-end, un village est mis en place avec buvette sans alcool, restauration et association locales.

Des démonstrations zumba avec l’HebdOmnia ont lieu vendredi à 16 h, samedi à 16 h et 18 h.