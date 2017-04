Permettre aux touristes, mais aussi aux habitants du territoire, à la frontière de la Seine-Maritime et de la Somme, de mieux connaître les Vallées de la Bresle et de l’Yères et leur spécificité : le verre. C’est ce que permettra désormais, dans quelques jours, dans le courant de ce mois d’avril 2017, la toute première application mobile élaborée par le syndicat mixte du Pays interrégional Bresle Yères.

Intitulée « Les échappées verre » et disponible gratuitement en français et anglais, cette application a été imaginée, explique Éléonore Montaigne, chargée de missions de mise en œuvre d’études :

Pour valoriser l’histoire et le patrimoine de l’industrie de la verrerie, pour découvrir cette industrie tout en découvrant le territoire.

Trois circuits routiers sont ainsi proposés :

Les gentilhommes verriers (sur l’implantation des manufactures sous l’Ancien Régime),

Les secrets des verreries (sur le développement du flaconnage dès le XV e siècle),

siècle), Au fil des verriers (plus spécifiquement axé sur les vitraux).

38 points d’intérêts

Au cumulé des trois circuits, l’application présente 38 points d’intérêts (11 sur le premier circuit, 17 sur le deuxième et 10 sur le troisième), valorisés par des commentaires audios racontés par une mascotte : le flacon de la Vallée.

