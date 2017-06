Les pompiers de Friville-Escarbotin, et leurs collègues de casernes alentour, sont intervenus vers 18 h 30 ce mercredi 7 juin pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré dans un entrepôt de stockage de 300 m2 appartenant à l’entreprise de robinetterie Volevatch, en centre-bourg de Tully.

Deux explosions

Lina Cavallo et Didier Bultelle, tous deux responsables de production, sur place au moment des faits, rapportent:

« Vers 18 h, alors que les salariés se préparaient à quitter l’entreprise, de la fumée a commencé à s’échapper du bâtiment de stockage. Un peu plus tard nous avons entendu deux explosions, coup sur coup, qui ont secoué le bâtiment. Ensuite des flammes sont apparues, faisant sauter une à une les tuiles de la vieille toiture. »

L’arrivée des sapeurs pompiers de Friville-Escarbotin a été très rapide, ceux-ci ont été suivis par leurs collègues d’Abbeville, ainsi que qu’un véhicule des VRT d’Abbeville, véhicule des risques techniques, enfin du VCSO d’Amiens. D’importants moyens mis en œuvre car l’usine de production de robinetterie de luxe est enclavée dans le centre du village de Tully et entourée de nombreuses habitations. La première habitation n’est qu’à quelques mètres du bâtiment. La mairie est juste en face.

100 personnes évacuées

Afin d’assurer la sécurité de la centaine de badauds attirés par les flammes et la fumée, la gendarmerie de Friville-Esarbotin, à peine arrivée, a établi un périmètre de sécurité après les avoir évacués sur la place de la mairie, face à l’usine.

À ce moment, les risques paraissent importants, anciens bureaux à l’époque des anciens établissements Holleville-Duverger, le bâtiment en flammes est maintenant une zone de stockage. Stockage de cartons, de palettes, de lavabos, de produits sanitaires, mais aussi avec la présence d’une cuve à fuel aux deux tiers vide et des deux bouteilles de gaz ayant explosé au début du sinistre.

Pas de chômage technique

Si les dégâts sont importants, l’outil de production n’est cependant pas touché. Seules des pertes financières sont à déplorer, à cause des valeurs entreposées dans les lieux sinistrés. La direction de l’usine, Serge Volevatch se déplacera ce jeudi matin sur place afin d’estimer les dégâts, des dégâts qui ont touché un entrepôt de stockage, et non l’outil de production. Il n’y aura donc pas de chômage technique.

« Les raisons du sinistre qu’elles soient criminelles ou accidentelles ne sont pas encore connues, l’enquête est en cours pour définir les causes de ce sinistre, » indique le Capitaine Patrick Bernard de la gendarmerie de Friville-Escarbotin.