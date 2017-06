Nombreux sont les acteurs économiques locaux à Blangy-sur-Bresle, regroupés en partie par l’Union Commerciale Artisanale et Industrielle de Blangy et Bouttencourt (UCAIBB). L’objectif est de promouvoir le savoir-faire de ses adhérents, faire connaître ses entreprises adhérentes et de dynamiser et animer le centre-ville, le rendre vivant et attractif pour ses habitants et l’ensemble de la population du canton de Blangy.

Pour cela, un grand jeu de printemps est proposé avec de nombreux cadeaux à gagner pour les participants. Par le biais de tirages au sort, des lots sont attribués aux chanceux. Cette fois, il fallait répondre à des questions simples. Si la réponse n’est pas bonne, la jeune main innocente du jour tir un nouveau ticket.

Et les chanceux sont…

Voici les résultats du tirage du vendredi 2 juin.

N° 64 707 : un robot. N° 29 875 : un vélo électrique dame. N° 165 190 : un aménagement espace vert extérieur. Une année de fleurs pour les numéros : 123 066, 30 579, 108 571, 168 187, 59 101,116 806,16 436,137 202. S’ajoutent à cela, des bons d’achat d’une valeur de 150 euros par le Crédit du Nord de Gamaches et le Crédit Agricole de Martainneville, de 100 euros pour le Crédit Agricole de Blangy, et de 50 euros pour le Crédit du Nord de Buleux. S’ajoutent enfin à ces nombreux lots, d’autres bons d’achats d’une valeur de 6 000 euros grâce aux urnes des commerçants.

Vérifiez vite vos tickets, vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour réclamer votre lot chez Beauty Forme.