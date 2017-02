À l’initiative du nouveau rendez-vous eudois le Café-philo-psycho, deux femmes. Maureen Richard, qui tient le centre Natha-Yoga dans la rue Paul Bignon de Eu également formée à la psychanalyse, avait lancé les premières réunions de ce type à Dreux. Avec elle, Sylvia Bourdeau, qui s’occupe déjà du café-philo de l’Université Populaire du Tréport. « Au gré des discussions avec les gens qui nous entourent, nous nous sommes rendu compte qu’il existe un réel besoin d’exprimer son ressenti, ses interrogations, ses déceptions… » expliquent les organisatrices.

Bien qu’aucune association ne soit créée pour le moment, elles ont choisi de se nommer « Les deux chats », en référence au Cabaret du Chat Noir, le premier cabaret littéraire de Montmartre.

L’Amour

Au programme de la première soirée : « l’Amour aujourd’hui ». Vaste thème « universel et intemporel », qui a fait couler beaucoup d’encre et sur lequel chacun s’interroge beaucoup, surtout à l’approche de la Saint-Valentin. « On peut parler de l’amour dans le couple mais aussi l’amour de soi, l’amour pour ses enfants, l’amour inconditionnel… Cela regroupe beaucoup de domaines différents ».

Le but de la réunion ?

« Mettre à la portée de chacun la philosophie et la psychanalyse autour d’un verre, en libérant la parole et en désacralisant ces deux disciplines. Le côté psycho peut faire peur, mais il s’agit de psychanalyse, et non de psychiatrie. Nous voulons que ce soit à la portée de tous ».

Ainsi collégiens, lycéens, membres d’associations des Villes Sœurs et d’ailleurs, élus, particuliers… Tout le monde est le bienvenu ! La réunion commencera par la présentation des « Deux chats », puis une introduction philosophique et psychanalytique du sujet, avant que les participants s’expriment librement.

« À la fin, on demandera aux gens de proposer des idées de sujet pour la réunion suivante. On aimerait en organiser une par trimestre ».

Pour ce faire, elles peuvent compter sur le soutien de Josiane Porquier, qui met à disposition sa boutique « Le Comptoir des Saveurs ». Et d’Arnaud Dujeancourt et la librairie « L’Encre Marine », qui mettra à disposition des livres en lien avec le thème proposé.

Pratique

Café-philo-psycho sur le thème « L’Amour aujourd’hui », samedi 11 février, de 17 h 30 à 19 h, dans la boutique « Le Comptoir des Saveurs » (rue Paul Bignon). Accès gratuit.