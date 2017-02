En débutant son assemblée générale, la société de pêche de Longroy (Seine-Maritime), entre Eu et Blangy-sur-Bresle, a eu une pensée émue, en hommage à Philippe Lordel, ancien président.

Puis le bureau a évoqué un souci majeur : la nécessité d’élire un nouveau trésorier. Sandra Saintyves et Jean-Pierre Troley ont été élus trésorière et trésorier adjoint.

Le calendrier 2017

Afin de commencer une saison 2017 dans les meilleures conditions, pêcheurs et chasseurs s’associeront le 4 mars prochain pour le nettoyage des bords de l’étang et de la rivière. À Longroy, l’ouverture de la pêche est fixée le 18 mars et les permis seront en vente les samedis 4 et 11 mars, de 10 à 12 h, à salle de la mairie. Il était également souligné :

« D’ici deux ans, les inscriptions s’effectueront par Internet et vous pouvez d’ores et déjà le faire directement ».

Plusieurs rempoissonnements ont été annoncés, notamment celui de 70 kg de truites à l’ouverture de la pêche, puis par série de 50 kg les 1er et 22 avril, le 20 mai et le 17 juin.