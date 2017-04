Sylvain Manach a présenté la situation : « Les budgets n’ont pas encore été validés par la communauté de communes. Ces travaux concernent le projet d’extension de l’école maternelle et de la cantine scolaire. Le sujet est délicat, nous avons constaté des stationnements anarchiques de parents le long de la voie. Le service urbain de la CC2SO a demandé à la commune de créer une voirie mais ce n’est pas une création à proprement parler mais une continuité, la partie bus serait à leur charge. Si la commune n’amène pas la voirie, le RPC ne s’agrandit pas ».

La municipalité a ainsi réfléchi à une ébauche de projet de prolongement de la voirie en utilisant le chemin de terre situé derrière le RPC et une zone de terrain à acheter pour rejoindre le parking d’Intermarché. « Le RPC veut avoir accès à l’arrière du bâtiment et s’est engagé à construire un parking jusqu’au bout », détaille Sylvain Manach. « Ce tracé permettrait de désenclaver pour avoir un accès à la zone commerciale d’Intermarché. Cela permettrait de parceller et de démarrer un nouveau lotissement. On est un centre bourg où on a aucun terrain à bâtir à vendre. Ce n’est quand même pas très logique ».

