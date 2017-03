Elle a 9 ans. C’est un petit bout de fille qui croque la vie à pleines dents, qui aime apprendre, et qui sourit aux gens qu’elle croise. Pourtant, Juliette souffre d’une infirmité motrice cérébrale (IMC), et n’a donc pas le même développement que les enfants de son âge. « Son cerveau ne possède qu’une maîtrise perturbée de la majorité des muscles » expliquent ses parents Magali et Arnaud. Vous avez déjà pu suivre l’évolution dans Juliette dans nos colonnes, notamment par le biais de la création de l’association SEIMC et d’une école d’éducation conductive à Maucomble, où les petits atteints d’IMC peuvent bénéficier de cette pratique spécifique venue de Hongrie. « L’idée est de leur apporter les soins dont ils ont besoin dans un univers ludique adapté et d’y associer des moments de détente, pour évoluer en s’amusant » précise Arnaud.

Mais voilà… Juliette grandit, ses besoins changent, et si la méthode lui a permis de faire de gros progrès, la classe se compose surtout de plus jeunes qu’elle et elle s’y ennuie rapidement.

Des besoins grandissants

Elle doit par ailleurs maintenant suivre des stages médicaux partout en France, pour continuer à favoriser son développement.

« Nous avons donc décidé de monter une autre association, baptisée « Le sourire de Juliette », destinée à récolter des fonds pour nous aider à subvenir aux besoins matériels et thérapeutiques de notre fille ».

Si une partie des frais médicaux est prise en charge, il en reste toujours une autre qui revient à la famille. Et si jusqu’ici, Magali et Arnaud ont fait leur possible, ils ont besoin de soutien. « Juliette revient de Nice, où elle a passé cinq semaines pour de la rééducation motrice avec un robot, afin d’apprendre la marche. L’aspect technique est pris en charge, mais pas les frais de déplacement et l’hébergement sur place » expliquent les parents.

Juliette fera prochainement un stage d’équithérapie de 3 semaines en Lozère.

« Le fonds de solidarité de la Macif nous a donné un chèque qui couvre le coût de 2 semaines. Alors nous cherchons le reste des fonds… ».

L’équipe qui soutient Juliette avait envie de proposer un rendez-vous un peu différent de ceux de d’habitude. Alors elle a pensé à un concert, le samedi 4 mars à la salle des fêtes de Ponts-et-Marais, « pour faire une bonne action en passant une bonne soirée ». Le groupe bien connu dans la région pour ses reprises pop rock détonantes, les Golden Boys, a répondu présent à l’appel, et se produira gracieusement (tout comme les Commun Accord qui assureront la première partie) : « ainsi tous les bénéfices serviront à l’association. Un grand merci à eux pour leur générosité et leur soutien ».

« Décourageant »

Face aux difficultés que l’administration, il faut « garder courage. En tant que parents concernés par le handicap, on reste affligés de voir le manque de moyens et d’ambition pour intégrer les personnes comme Juliette dans la vie quotidienne » assurent les fondateurs du Sourire de Juliette. Et de conclure :

« on veut que notre fille trouve sa place dans la société de demain, et on fera tout pour y arriver, quels que soient les obstacles ».

Pratique

Concert Rock pour Juliette, avec les Golden Boys et Commun Accord, samedi 4 mars à 20 h à la salle des fêtes de Ponts-et-Marais. La totalité des bénéfices sont au profit de l’association « Le sourire de Juliette ». Buvette et restauration sur place. Vous êtes attendus nombreux !