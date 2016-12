Emanuele a 16 ans et est originaire de la ville de Sassari, au nord ouest de la Sardaigne. Depuis le mois d’août, il habite à la ville d’Eu et y restera jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans le cadre d’échanges internationaux organisés par le Rotary. Optimiste et curieux, le jeune homme a déjà beaucoup appris de son expérience de la vie en France, à commencer par notre langue, qu’il maîtrise après quatre mois d’apprentissage. « Pour le moment, j’aime tout », résume-t-il. Une phrase qui illustre bien l’enthousiasme dont fait preuve Emanuele. Rencontre.

L’informateur : Pourquoi as-tu choisi de venir passer un an à Eu ?

Emanuele : J’ai choisi de vivre cette expérience parce que je voulais apprendre une langue. Mon premier choix, c’était les Etats-Unis, mais je suis très heureux d’être en France.

A quoi va te servir cette expérience en France ?

A la fin de l’année, je saurai parler français et c’est important pour mon CV et pour entrer dans le monde du travail. Quand je rentrerai chez moi en Sardaigne, je pourrai choisir d’étudier en France, ou même ailleurs, car j’apprends l’espagnol au lycée et je maîtrise déjà l’anglais. C’est important, d’autant plus qu’il est difficile de trouver du travail en Sardaigne, beaucoup de jeunes sont au chômage et il y a encore des gens qui « trichent ». A l’université, j’aimerais faire quelque chose en rapport avec les langues.

Parlais-tu français en arrivant ? Comment se sont passés tes premiers cours ?

Quand je suis arrivé, je connaissais quelques mots, mais je ne savais pas faire de phrase. Cela n’a pas été trop difficile de suivre les cours au lycée [Anguier, de la ville d'Eu], car sans pouvoir parler, je comprenais déjà le français en partie : c’est une langue assez proche de l’italien et en plus, j’avais appris le latin.

J’ai trouvé les gens très accueillants ici. Il y a une bonne ambiance et mon intégration s’est très bien passée. Le lycée Anguier aussi a fait des efforts pour bien m’accueillir.

Qu’est-ce qui t’a marqué en arrivant à Eu ?

Une chose : la météo, qui est très différente de chez moi. À part ça, tout va bien et je ne me sens pas perdu, ce n’est pas si différent de l’Italie.

J’ai aussi beaucoup aimé les voyages qui sont organisés avec les autres jeunes du Rotary : nous sommes récemment allés au Mont-Saint-Michel, avec 90 jeunes venus du monde entier, c’était vraiment intéressant !