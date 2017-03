Le ciel est rouge et pour cause, depuis 19 h 30, mercredi 8 mars 2017, un feu ravage un hangar agricole à Nibas, en bordure de la départementale 48. A l’intérieur, de la paille, des détritus végétaux et un engin agricole. Mais, aucun blessé n’est à déplorer et aucun produit dangereux ne se trouve en son sein.

21 pompiers sur place

Les sapeurs-pompiers de Friville, Gamaches et Feuquières se sont rendu sur place. Au totale, une vingtaine de soldats de feu tentent de maîtriser l’incendie. Selon la capitaine Charlotte Leroy, l’intervention devrait durer une partie de la nuit. La départementale 48 restera coupée pendant ce temps.

A leur arrivée, les pompiers ont constaté que le hangar de 400 m², embrasé, s’était écroulé. L’origine de l’incendie reste, pour l’instant, inconnu.

