Gilles Médrinal, président de l’association Glisse Sensation Mers est heureux d’annoncer que le club nautique de Mers-les-Bains a reçu le label Club de Surf niveau bronze. Une reconnaissance pour l’équipe qui s’est mobilisée auprès de la Fédération Française de Surf pour monter un dossier solide. Les infrastructures, le spot, les prestations, le travail avec le collège de Mers-les-Bains sont autant d’éléments qui sont rentrés en ligne de compte pour cette récompense. La présence du skate park aux environs est un atout considérable par exemple. Ce label de bronze reçu est un gage de qualité et permet au club d’être référencé au niveau national.

Quatre activités de glisse

Un nouvel atout qui devrait permettre une meilleure visibilité de l’association et de ses actions à une plus grande échelle.

Une dynamique que l’association entretient par le biais de diverses manifestations et projets : actions environnementales, pratique scolaire, location de matériel, journée portes ouvertes, etc. Une belle mise en avant pour l’association qui compte déjà une grosse centaine d’adhérents sur quatre activités de glisse : le stand up paddle, le surf, le windsurf et le kayak. Le club va organiser une rencontre de stand up paddle, la « Mers paddle happy race », le 1er juillet prochain. Une porte ouverte sera organisée pour présentée sa nouvelle cabine qui sera installée sur l’esplanade pendant l’été. Ce sera un point de location de matériel nautique, de skateboards et de vélos dont certains électriques.

Le club nautique de Glisse Sensation Mers est situé sur l’esplanade du Général Leclerc, à Mers-les-Bains. Site Internet : www.surf-paddle-mers.fr