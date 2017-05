« Nous avons réalisé une visite des locaux de l’ancienne école et visité une série de classes », explique le sénateur Jérôme Bignon, président de l’association Oisemont Solidarité qui a réalisé son assemblée générale dernièrement. « La mairie nous a proposé une salle et cela nous a confirmé dans la décision de monter l’épicerie solidaire qui sera gérée par Benoît Potin, embauché dans cette optique. La mairie s’est engagée à remettre les lieux en état et le magasin Intermarché nous a donné des gondoles afin de pouvoir installer les marchandises ».

Pour conforter le projet, l’association a entamé un rapprochement avec l’association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES) et envisage de déposer un dossier auprès de la direction des services fiscaux afin d’obtenir l’autorisation de délivrer des reçus dans le cadre de la procédure de rescrit fiscale permettant aux donateurs de déduire une partie de leurs dons de leurs impôts.

« L’épicerie solidaire achèterait les produits alimentaires pour les revendre à 10 ou 20 % de leurs valeurs à des bénéficiaires qui signeront un contrat leur permettant de consacrer l’argent économisé pour régler des problèmes liés à leur recherche d’emploi », développe Benoit Potin.

