Juriste de formation, Franck Deliez est depuis le 2 janvier 2017 le nouveau directeur de la maison de retraite Massé de Cormeilles à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Conscient des difficultés que connaît la résidence, telle que la fragilité de ses finances ou les enjeux liés à la désertification médicale, son objectif est de rester sur du long terme, ce qui rassure le maire Éric Arnoux avec qui le travail a déjà commencé.

Création d’un site web

Concernant l’année 2016, elle a été marquée par la création du site internet de la résidence, un outil intéressant pour les familles qui peuvent ainsi suivre les événements de la structure. Autres faits à retenir : le désamiantage de la résidence, la mise en place d’un travail intergénérationnel avec les élèves du collège et la réalisation d’un clip vidéo a été réalisé en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen.

Lors de sa cérémonie des vœux, le nouveau directeur en a profité pour remercier le Docteur Le Mestre, qui a assuré la direction par intérim jusqu’à son arrivée.

Mise en sécurité

Par ailleurs, pour ce qui est de la mise en sécurité de l’établissement, après plusieurs mois de chantier, les travaux relatifs au changement de la centrale incendie doivent être prochainement réceptionnés et l’avis de la commission incendie devrait ainsi redevenir favorable. En conclusion, le nouveau directeur insiste sur les valeurs que cette institution doit porter, comme le respect et la dignité de la personne âgée : il faut agir pour que la personne âgée reste un sujet de droit et non un objet, le tout :

Dans la convivialité : faire en sorte que Massé de Cormeilles reste un lieu de vie.

