En 2015, les élèves de CM1/CM2 de l’école de Villy-sur-Yères ont réalisé, en collaboration avec un maître verrier, le dessin d’un vitrail. Cela s’est fait dans le cadre de la restauration de la chapelle Saint-Aquilin, située au Val du Roy, hameau de la commune de Villy. Le vitrail en question est aujourd’hui en place et représente un moment d’histoire du village. Inspirés par cette démarche, les élus de Cuverville-sur-Yères ont eux aussi souhaité faire figurer le passé de leur commune sur un vitrail de la chapelle. Et encore une fois, ce sont les élèves de Villy-sur-Yères qui ont effectué quelques recherches sur le village voisin. Pendant plusieurs mois, ils se sont donc penchés sur l’histoire et la géographie de Cuverville pour en tirer quelques dessins.

Un projet riche

« C’est un projet riche d’un point de vue pédagogique, qui mêle l’Histoire, la sociologie, un peu de science également puisqu’il découvre le métier de maître verrier », explique l’institutrice Gwanaëlle Duchêne. Le maître verrier en question est Franck Brodier, basé à Flocques, qui a déjà réalisé le vitrail de 2015. Synthétisant les dessins des élèves, il a réalisé à l’échelle une première maquette du vitrail définitif qu’il est venu présenter vendredi 3 mars à la classe de Mme Duchêne, en compagnie des élus de Villy et Cuverville. « C’est un défi car il faut que le dessin soit représentatif d’un événement, qu’il soit clair mais il faut aussi garder l’esprit d’un dessin d’enfant pour ne pas dénaturer leur travail » explique Franck Brodier.

Le vitrail posé en juillet

Les écoliers ont découvert avec enthousiasme le travail du maître verrier. Pour l’instant non colorisé, le dessin sera réalisé sur verre très prochainement pour une livraison définitive à la fin de l’année scolaire. D’autres communes devraient participer dans les années à venir pour restaurer les vitraux de la chapelle. « Le fil conducteur est l’Yères explique le maire de Cuverville Denis Maret. Toutes les communes bordées par le fleuve auront une portion de leur histoire qui figurera sur la chapelle ». Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Association des Sauveurs de Saint Aquilin, chargée de la restauration de la chapelle, et les élus locaux, soucieux de la sauvegarde du patrimoine.

Une conférence le 23 mars.

La Communauté de communes Falaises du Talou organise un cycle de conférences… qui va poser ses valises à Saint-Martin-le-Gaillard. Jean-Jacques Manesse, Président de l’Association des sauveurs de Saint-Aquilin, association de Villy-sur-Yères va présenter le projet de route du vitrail. «Un projet culturel et pédagogique », selon l’intitulé de la conférence. Le jeudi 23 mars, à 18 h 30, à la Chapelle Saint-Sulpice à Saint-Martin-le-Gaillard. Entrée libre. Nombre de places limité, inscriptions vivement conseillées : tourisme-falaisesdutalou.com ou 02 35 84 00 62.