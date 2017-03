Mercredi 15 mars 2017, à Mers-les-Bains, dans la Somme, un pavillon a été détruit par les flammes. Il s’agit d’une habitation enclavée, sur les hauteurs de la ville, près de la rue Jules Mopin, non loin de l’église. Le sinistre s’est déclaré dans l’après-midi. Les occupants n’ont pas été blessés. Ils vont être relogés. Des hommes du feu d’Abbeville, Cayeux-sur-Mer, Eu, Mers-les-Bains étaient présents, ainsi que la gendarmerie, un ASVP de Mers-les-Bains et des spécialistes gaz et électricité.