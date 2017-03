Daher, société spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transport, travaille sous contrat de prestation avec Einea (ex-Alcatel Lucent). « Ce contrat prend fin le vendredi 31 mars, et pour le moment, personne ne sait s’il y a un repreneur ou non » expliquait alors le personnel mardi matin. D’après les salariés, la situation s’est particulièrement dégradée il y a un an de cela. En janvier 2017, le chômage partiel est mis en place.

Selon les ouvriers, la direction de Daher s’est toujours voulue rassurante, mettant en avant l’article L1224-1 qui s’applique à l’usine. Cet article précise : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Confiants, le personnel admettait

« avoir dit oui à tout, avoir fait les efforts qu’on nous a demandés pour maintenir les postes de tout le monde ».

Des emplois perdus

Ce jeudi 30 mars au matin, les salariés ont rencontré la direction eudoise d’Einea. D’après le personnel (qui s’est mis en grève ce jeudi matin pour la journée), Einea et Daher se seraient entendus pour une prolongation de 4 mois du contrat de prestation.

« Mais avec la mise en place d’un PSE. Il ne devrait rester que 13 personnes sur le site. Par contre, Einea s’est engagée à reprendre 4 ou 5 personnes qui seront concernées par le PSE ».

16 personnes vont donc probablement perdre leur emploi.

À l’heure où nous publions cet article, la direction d’Einea n’a pas encore répondu à nos sollicitations.