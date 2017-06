Transformer une rue semi-piétonne en un espace de circulation partagé entre les piétons, les automobilistes et les cyclistes. A Eu (Seine-Maritime), la municipalité souhaite faire évoluer la rue Paul Bignon…

Concilier différents usages

Jean-Christophe Raguet, responsable des services techniques, présente le projet.

« Nous avons constaté que la rue retrouve un second souffle, avec notamment l’arrivée de nouveaux commerces. Mais il y a un conflit entre les différents usages. L’objectif est de sécuriser le passage des piétons et de canaliser la circulation et le stationnement ».

Un plan d’aménagement léger a déjà été déterminé. Il prend la forme d’un « espace de rencontre », comme il en existe dans d’autres villes en France, comme Paimpol ou Arcachon. La priorité reste aux piétons. « La circulation automobile sera limitée à 15 km/h », a indiqué Gilbert Deneufve, adjoint au maire en charge de l’urbanisme.

Des sentes piétonnes seront délimitées par le biais de mobiliers urbains, probablement des boules métalliques. Celles-ci empêcheront également le stationnement anarchique.

Des places de stationnement minute seront matérialisées. La municipalité doit également conserver les stationnements pour le transport de fonds. «Se garer sur ces places est puni d’une amende », a souligné le maire, Yves Derrien.

Reste à savoir si la rue sera toujours fermée à la circulation à certaines heures ou à certaines périodes.

A la fin de l’année 2017

Il n’y aura pas de travaux pendant la période estivale. Ceux-ci devraient être lancés lors du dernier trismestre de l’année 2017 et réalisé par les services techniques. . La commune a de plus fait appel à un cabinet spécialisé pour l’élaboration d’un projet plus lourd, avec une requalification de la chaussée. Celui-ci sera mis en place dans les prochaines années, quand les finances de la commune le permettront.