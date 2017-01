Un programme bien rempli a occupé les membres des Vieilles Soupapes, passionnés de véhicules anciens, en 2016 : dégommages, salons, rassemblements, rallyes, expositions et bien d’autres choses encore. Et ce n’est pas fini, des manifestations toutes aussi nombreuses sont à attendre en 2017, pour animer les activités du club. Rendez-vous incontournable : le traditionnel rassemblement d’été au château de la ville d’Eu qui regroupe de vieux modèles de véhicules ainsi qu’une bourse aux pièces auto/moto sur la place d’Orléans. Cette année, la date est fixée au 26 août avec pour thème cette saison « Cheveux au vent ». De quoi en séduire plus d’un : qu’importe le volume capillaire, le plaisir reste le même. Des discussions autour d’une animation plus vivante et d’un plus grand nombre de participants chez les membres pour ce grand rassemblement sont en cours.

Un nouvel achat

L’énergique association attire toujours puisque cette dernière accueille 3 nouveaux membres cette saison, ce qui porte le nombre total à 35 inscrits. La cotisation de 30 € par an restera la même pour 2017. La composition du bureau reste fixe elle aussi, seule la démission de René Walle du poste de trésorier adjoint est à noter. Pour des raisons de santé, ce dernier a préféré se retirer.

Côté finances, tout va bien les dépenses sont équilibrées par les recettes. Aucune subvention ne sera demandée pour 2017, le budget du club se porte bien malgré une perte de 2 122 € en 2016.

La trésorière Chantale Catteau n’est pas inquiète : le déficit vient d’une nouvelle acquisition. Les Vieilles Soupapes ont acheté un fourgon Renault Goélette de 1954. « C’est l’occasion qui s’est présentée » déclare le président Yves Chartier. Acheté à un prix correct, le fourgon a voyagé plus que tranquillement jusqu’au hangar des Vieilles Soupapes où les membres du club vont le retaper petit à petit. Il devrait être repeint en gris comme à l’époque de sa sortie, et afficher fièrement le logo du club et ses sponsors. Quelques heures de travail attendent donc les passionnés.

Coup de gueule !

Ces ardents défenseurs des vieux bolides sont exaspérés par la nouvelle vignette imposée dans Paris intra-muros. Du 8 au 12 février, se tient à un Paris même, le salon des voitures anciennes : Rétro mobile. Une référence pour les épris d’automobile, qui ne comprennent pas la pertinence de cette vignette. Habitués à aller avec leurs vieux véhicules aux précédentes éditions, ils devront cette année s’en passer. Seuls les véhicules de collection seront autorisés à circuler à Paris. Un état d’esprit qui ne colle pas avec celui des Vieilles Soupapes.