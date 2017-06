POS, PLU, PADD, ZNIEFF*… Beaucoup de sigles ou acronymes dont la signification est bien souvent inconnue du citoyen lambda, et qui pourtant, régissent le développement et l’aménagement de nos communes, et donc, la vie des habitants.

*Lexique des sigles

> ALUR : Accès au Logement et Urbanisme Rénové

> DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

> PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable

> PLU : Plan Local d’Urbanisme

> PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

> POS : Plan d’Occupation des Sols

> ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

Une obligation légale

À Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), les élus travaillent depuis quatre ans à la transformation de leur Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, « un document qui comprend un rapport de présentation, un Plan d’Aménagement et de Développement Durable, un plan de zonage et un règlement, et qui inclut les nouvelles dispositions des lois Grenelle, ALUR et Macron » a précisé Hadrien Martin, conseiller municipal et salarié du cabinet d’études Espaç’Urba, lors de la dernière réunion de conseil mercredi 7 juin 2017. Programme à moyen terme, une dizaine d’années, ce document remplace les POS et prévoit de l’aménagement de la commune.

143 nouveaux logements

Trois grands axes de réflexion ont été retenus :

consolider le poumon économique,

promouvoir le développement durable,

et accueillir de nouveaux habitants. Ce projet démographique prévoit d’ailleurs la construction de 143 logements sur dix ans.

