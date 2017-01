Dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques, la commune de Saint-Pierre-en-Val doit réaliser un recensement des indices de cavités souterraines (loi du 31 juillet 2003). Plusieurs bureaux d’études ont été consultés. Le Conseil municipal a opté pour le cabinet Alise Environnement. Le cabinet propose ce type de recensement depuis plus de 10 ans et l’a déjà réalisé pour de nombreuses communes en Seine-Maritime. Cette opération prend de 6 à 12 mois.

Que recherche le bureau d’études Alise ?

Des indices : de carrières à ciel ouvert, de carrières souterraines (marnières), de bétoires, de puits et puisards, d’autres ouvrages indéterminés, d’autres cavités comme des mares remblayées, trous de bombes,…

Quelle est alors la méthodologie du recensement ?

Collecte et exploitation des documents d’archives et de cartes anciennes et récentes, analyse par photo-interprétation des missions aériennes de l’IGN, recherche d’indices auprès de la population et des responsables de la commune, étude de terrain (parcours de l’ensemble de la commune).

« L’étude est en cours, alors n’hésitez pas à nous fournir le maximum d’informations sur les indices de cavités souterraines », demande le cabinet.

Contact : 02 35 61 29 29.