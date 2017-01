Plus de transparence et une meilleure gestion du personnel communal. C’est désormais ce que va permettre le règlement intérieur mis en place à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) depuis le 9 décembre 2016.

Une forte attente des Blangeois

Le maire Éric Arnoux explique :

Il y avait une forte attente des Blangeois quand nous avons été élus, et c’était l’un de nos engagements de travailler sur le sujet. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la mairie en mars 2014, il n’y avait pas de définition des postes ou très peu, pas de règle écrite, pas d’organigramme, donc pas de hiérarchie écrite en dehors du Directeur Général des Services, pas de réunion de service, pas de coordination, et un personnel communal inquiet car confronté à la première alternance au sein du conseil municipal.

La ville de Blangy compte une soixantaine d’agents communaux, soit cinquante équivalents temps plein, et une organisation géographique totalement éclatée des services.

Dès 2014, une première série de décisions a ainsi été prise rappelle Éric Arnoux :

maintien du DGS à son poste avec comme objectif de préparer une passation sereine avec son remplaçant (Alain Sénéchal partira à la retraite en septembre 2017),

sécurisation des accès et propreté du stade Maurice Fléchelle, « il y avait urgence » ,

, ou encore amélioration de la propreté de la commune et développement du fleurissement.

Mais le changement principal est la rédaction d’un règlement intérieur. Cette dernière étape s’est déroulée en 2016. Le nouveau document qui en découle « permet de clarifier les règles en comparant le droit du travail et les habitudes prises depuis quarante ans ». Il a été validé par le comité technique le 9 décembre 2016, et approuvé à l’unanimité par le conseil municipal dix jours plus tard. Il est désormais applicable.

