Jeudi 26 janvier,une enquête du magazine de l’UFC (Union française des consommateurs) « Que choisir » et une alerte : l’eau du robinet serait de mauvaise qualité chez 2,8 millions de Français. L’eau de 36 000 communes aurait été analysée et une carte interactive est publiée sur le site quechoisir.org . Il suffit de pointer son village et un rayon alentour pour savoir si l’eau est bonne et pour connaître « le niveau de conformité pour 50 contaminants et paramètres physico-chimiques ». Mauvaise surprise dans le Vimeu : dans 22 communes autour de Friville-Escarbotin, la qualité de l’eau est considérée comme « mauvaise », et des taches rouges colorent la carte. Le polluant, ici, c’est le plomb.