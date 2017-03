La ville d’Eu a développé une application que vous pouvez télécharger pour rester connecté avec la cité royale.

L’application

Dans les différents moteurs de recherche d’applications (que vous soyez sous Androïd ou Apple), il vous suffit de saisir « ville EU » et de vous laisser guider… Sur la page d’accueil, agrémentée d’une image du jardin à la française sous le soleil, vous retrouverez divers onglets. Mais surtout, et c’est là ce qui intéresse la municipalité, il existe une interface « un problème, alertez-nous ! ». Identifié par un triangle, ce lien permet d’envoyer en direct des photos et une description de toute anomalie que vous pouvez croiser sur votre chemin.

« Quiconque voit quelque chose peut nous le communiquer rapidement. Cela va permettre à nos services d’avoir une certaine réactivité face aux petits incidents du quotidien » précise le maire Yves Derrien.