Le week-end de la Pentecôte, les coccinelles vont retrouver le marais de Longroy. Non pas les petites bêtes à bon dieu mais bien les belles mécaniques. L’Amicale VW du Val de Bresle va en effet proposer son 13e rassemblement Cox et dérivés, les 3 et 4 juin 2017.

L’association regroupe 13 véhicules. Elle a tenu son assemblée générale samedi 25 février, en présence du maire, Jean-Pierre Troley. « L’édition 2016 a été très réussie », se réjouit le président, Dany Dron.

« Nous avons accueilli 140 véhicules. C’est un peu moins qu’en 2015 mais nous avons eu plus de visiteurs ».

Le concours de Pin-up organisé pour la première fois, le dimanche a beaucoup plu. Il sera renouvelé cette année. «Je remercie Anthony Mairesse et Gaël de Loll Institut pour l’organisation. C’est un potentiel supplémentaire pour notre rassemblement», a poursuivi le président. Le programme doit encore être affiné mais les principales manifestations de ce week-end seront maintenues : le concert, les concours, les balades, les ateliers de peinture sur maquette, le marché artisanal…

Un nouveau bureau à élire

La trésorière, Claudette Dron, a présenté un bilan financier satisfaisant. Le club a investi dans une tonnelle et a également fait un don pour le Téléthon de Campneuseville. Le président et la trésorière ont cependant annoncé leur volonté de passer la main, tout en continuant à soutenir le club. Une assemblée générale extraordinaire est prévue le 17 mars, à 18 h 30, à la salle de la mairie, afin d’élire un nouveau bureau.

Le maire a félicité le club pour son action.

« Votre rassemblement est une réussite. La municipalité sera toujours à vos côtés. Je souhaite rendre hommage au président et à la trésorière pour leur implication. Je n’ai pas d’inquiétude pour l’avenir ».

Pratique

Renseignements sur la page Facebook de l’association : Longroy Amicale Vw Longroy.