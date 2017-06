La cérémonie de commémoration des combats de la Somme des 5,6 et 7 juin 1940 s’est déroulée en présence et le concours de l’ambassade du Gabon, et de nombreuses personnalités, des ACVG, du Commandant représentant des autorités militaires, qui représenté l’État, Emmanuel Maquet, délégué départemental, représenté M. Saumon Président du Conseil Général, élus présents et les concours de la Batterie fanfare d’Airaines, Adjudant Chef Poiret, du corps des sapeurs-pompiers, du Conseil municipal Jeune, et des organisations patriotiques.

La cérémonie a débuté à 9 h 30 en l’église Saint-Denis d’Airaines, pour une messe avec les drapeaux et porte-drapeaux, suivi à 10 h 30 du rassemblement sur le parvis de la mairie pour le départ des cimetières militaire de Condé-Folie. Une fois sur place, l’assemblée a été reçue par Jean-Paul Polosse, maire, avant un dépôt de gerbe et une minute de silence suivie de la Marseillaise.

